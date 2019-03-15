انهيار 3 منازل بشربين بسبب هدم منزل مجاور.. صور

شهدت مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، انهيار 3 منازل بمنطقة ميدان أبو سمك بعزبة الجبانة، أثناء قيام أحد المواطنين باستخدام لودر لهدم عقار مجاور لهم.



وأنقذت العناية الإلهية سكان العقارات المنهارة بعد تمكنهم من الخروج منه قبل انهيارها بدقائق .



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من أهالي منطقة عزبة الجبانة بشربين بانهيار عدد من المنازل بسبب قيام أحد المواطنين بهدم عقار مجاور لهم باستخدام لودر داخل حارة صغيرة بالمنطقة .



فيما انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وضباط المباحث، وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، والرائد محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شرطة شربين، والمحاسب محمد أبو العنين رئيس مجلس ومدينة شربين.



وبالفحص تبين انهيار منزل ملك عبدالعزيز السعيد الشويمي مساحته 60 مترا وتبين انهيار الدور الأول والثاني، ومنزل ملك السعيد السعيد محمد الشويمي مساحته 65 مترا وتبين انهيار الدور الأول والثاني، ومنزل ملك شريف محمد محمود عامر، مساحته 50 مترا، وتبين انهيار الدور الأرضي والأول.



كما تبين أن سبب الانهيار أعمال الهدم لمنزل مجاور لهم، ملك المدعوة دعاء العربي العدوي، وتبين أن هذا المنزل صادر له قرار هدم رقم 32 لسنة 2018 /2019 وأن تنفيذ هدم هذا العقار داخل حاره بعرض 4 أمتار فقط، ونتيجة لإستخدام لودر كبير بالهدم أدي إلى انهيار 3 منازل مجاورة له، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إنقاذ سيدة مسنة، قبل انهيار أحد المنزل، وتدعي ورده أحمد عبد العال أبو حجر 65 عاما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم فرض كردون حول المنطقة، وتم إخلاء المنازل المجاورة .

