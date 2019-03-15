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استقالة مسئولين كبار في فيسبوك بعد يوم من تعطل الخدمة

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن مسئولان تنفيذيان كبار في فيسبوك وواتس آب المملوكين لشركة واحدة، استقالتهما اليوم، الجمعة، بعد يوم من تعطل الخدمات بشكل واسع لدى العديد من المواقع التابعة للشركة.

وذكر موقع "فاريتي" الأمريكي فإن كريس كوكس، مدير المنتجات بموقع فيسبوك أعلن تركه للشركة في الوقت الذي غادر أيضا، كريس دانيلز الذي يدير المنتجات على برنامج الرسائل واتس آب.

وبين الموقع أن الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج أعلن هذه التغييرات للموظفين في مذكرة، قبل أن يقوم بنشرها على المدونة التابعة لموقع فيسبوك.

ويأتي رحيل المسؤولين بعد أسبوع من إعلان زوكربيرج عن رؤية خصوصية جديدة لفيسبوك والتي تتضمن وضع خطط لتشفير عمليات التواصل بشكل كامل على المواقع التابعة للشركة إضافة إلى تدمير محتوى المستخدم والرسائل بعد فترة زمنية معينة.

وكان كوكس الذي شغل منصب مدير المنتجات في فيسبوك، قد انضم للشركة في 2005 كمهندس برمجيات، وساعد في بناء النسخ الأولى للخصائص الرئيسية لفيسبوك من بينها "نيوز فييد".

وفي 2008، أصبح أول مسئول عن المنتجات في فيسبوك، حيث بنى فرق إدارة وتصميم المنتجات الأولية للموقع قبل أن يصبح مديرا لقسم المنتجات في الموقع في 2014، ويصبح ذو الكلمة العليا في تطبيقات أخرى مثل انستجرام وواتس آب وماسنجر.

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