شاهد عيان على حادث مسجد نيوزيلندا: مسلح فتح النار من سلاح ضخم لقتل كل الموجودين

وصف أحد الشهود المسلح الذي هاجم مسجد "المسجد" في مدينة كريست شيرش، بأنه كان يرتدي زيا تمويهيا إضافة إلى خوذة دراجة نارية.



وبين الشاهد ويدعى أحمد المحمود في فيديو نشره موقع "ستاف" الإخباري النيوزيلندي أن المسلح كان يحمل سلاحا كبيرا ومعه الكثير من الرصاص، وأطلق النار بكثافة في كل مكان في المسجد وكأنه يريد قتل كل من يراه.







وأوضح الشاهد أنه اضطر لكسر النافذة حتى يتمكن من الدخول وفتح مخرج للذين يريدون الهرب من الموقع.



وقتل 6 أشخاص على الأقل حتى الآن في سلسلة هجمات على مساجد في المدينة، في حين تحذر الشرطة من أن مرتكبي الهجوم لا يزالون في حالة فرار.

