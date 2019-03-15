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طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:35 ص
صدى البلد
أ ش أ
قام العلماء في جامعة بليموث في انجلترا بطحن الهواتف المحمولة في الخلاط لاكتشاف المعادن النادرة والثمينة الموجودة فيها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الباحثين في الجامعة البريطانية يأملون أيضا في مساعدة صانعي الهواتف على معرفة مكونات المنتج بصورة أفضل ولتشجيع الناس على تدوير الهواتف القديمة.

وقال أحد الباحثين في علم الصخور النارية وهو أحد فروع الجيولوجيا إن استخدام المعادن النفسية ذات القيمة العالية في الهواتف المحمولة يضع "ضغطا كبيرا على الكوكب".

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