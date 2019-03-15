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ديني

شاهد.. خطبة الجمعة اليوم عن بر الأم مسموعة وبلغة الإشارة

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:39 ص
محمد شحتة
تحتشد اليوم، جميع مساجد الجمهورية خلال خطبة الجمعة للحديث عن الأم حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة لتكون بعنوان " بر الأم سبيل البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة" .

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

لسماع الخطبة المسمــــوعة اضغـــط هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا

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