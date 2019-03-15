أسامة الأزهري: الله حرم كل ما يغيب العقول عن الوعي والفكر.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: إن الله تعالى نهى نهيا جازما عن الخمر والنبيذ والمسكرات والحشيش والحبوب التى تغيب العقول عن الوعي والفكر.
وأضاف «الأزهري»، في خطبة الجمعة بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".
وأشار إلى أن من مقاصد الشرع الشريف حفظ النفس فلا يعتدى عليها بالإزهاق والقتل وأن تحفظ العقول فلا ترتبك ولا تشوش بما يغيبها عن الوعي، فإن أى أمة من الأمم إذا ابتليت بالعقول المغيبة فإن هذا من شأنه أن تتخلف عن ركب الحضارة.