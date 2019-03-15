فرشنالكم الأرض ورق.. ماذا فعل الصحفيون بدعاية المرشحين في انتخابات صاحبة الجلالة

بمجرد اقترابك من مقر نقابة الصحفيين، الكائن بشارع عبدالخالق ثروت بمنطقة وسط البلد، لن تجد بديلا عن استلامك أوراق الدعاية من أنصار المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين.



سلاسل من الشباب ذكورا واناثا، ما بين صحفيين ومناصرين من غير العاملين بمهنة الصحافة وغير المشتغلين في بلاط صاحبة الجلالة، يستقبلون أعضاء الجمعية العمومية بالدعاية للمرشحين، وتوزيع أوراق دعائية تحمل صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية.



واحدا تلو الاخر يوزعون اوراقا دعائية للمرشحين، لن تجد بدا من قبول الأوراق الدعائية منهم، وبمجرد الدخول وسط زحمة أعضاء الجمعية العمومية داخل السرادق المقام امام مدخل نقابة الصحفيين، يلقى الناخبين من اعضاء الجمعية العمومية أوراق الدعاية على الأرض بعد كثرتها في الأيد.



كثرة الأوراق الدعائية للمرشحين التى ألقاها الناخبين أعضاء الجمعية العمومية على الأرض، حولت محيط نقابة الصحفيين الي ارض مفروشة بالاوراق وصور المرشحين.



وتنعقد الجمعية العمومية اليوم، بتسجيل، ٢٣١٥ من الزملاء، لتنعقد عقب ذلك الجمعية العمومية، التي تناقش جدول أعمالها والمقترحات المقدمة، وتتخذ قراراتها بشأن مقترح مجلس النقابة، الخاص بتعديل شروط تكويد الصحف الجديدة، ولائحة القيد وغيرها من الأمور، وكذا قرار بدأ التصويت لانتخاب نقيب جديد، ونصف أعضاء المجلس.



ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً في ٣٠ لجنة بمقر النقابة بالقاهرة، ولجنة ٣١ في الاسكندرية، ويتنافس في الانتخابات، ١١ مرشحًا على مقعد النقيب، و٥١ مرشحًا على ٦ مقاعد بمجلس النقابة.