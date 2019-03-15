ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:07 م
لاسارتي يحاضر لاعبي
لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم
عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث لاسارتي مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد ،كما حرص علي شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم الرئيسي استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.

ترشيحاتنا

عمومية العلاج الطبيعي تطالب بمقاضاة وزيرة الصحة بتهمة إثارة الفتن

أيمن يونس: حادث نيوزيلندا مؤلم.. منفذها شيطان خسيس

حادث نيوزيلندا الإرهابي .. الولايات المتحدة: عمل آثم من أعمال الكراهية

رؤوف خليفة يشيد بمثلث ليفربول

موعد قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أغبى مسافر.. شركة طيران تغرم أحد ركابها بسبب تصرف أحمق

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار

تصريحات نارية من زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد

صدام مرتقب بين محمد صلاح وميسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أغرب واقعة.. سمكة قرش تقبل غواصًا

لحظات نقل المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى مستشفى كرايستشيرش.. فيديو

حادث نيوزيلندا الإرهابي .. سفارة نيوزيلندا بالقاهرة: المسلمون جزء أساسي من مجتمعنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

فيديوجراف | قصة أول دبل كيك في التاريخ.. شيكابالا أبرز منفذيها
بعد هاتريك أتليتكو..رونالدو يتوج بجائزة لاعب الجولة في دوري ابطال اوروبا..فيديو
سر معمرة فرنسية.. تبلغ 122 عاما وتحافظ على رشاقتها.. فيديو
مدحت حامد: المناطق العشوائية أخرجت الكثير من الفنانين.. فيديو
فيديوجراف| قصة أول اغتيال سياسي في تاريخ مصر الحديث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟