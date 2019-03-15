لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.



ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وتحدث لاسارتي مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد ،كما حرص علي شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم الرئيسي استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.



