موظف بالزراعة يستغيث بالرئيس السيسي: شغالين 20 سنة بعقد تدريب

قال إبراهيم عبد اللطيف، أحد موظفين المؤقتين بالتشجير بوزارة الزراعة، إن هناك ما يقارب الـ 34 ألف موظف مؤقت بعقد تدريب داخل "التقاوي، التشجير وذبابة الفاكهة" التابعين لوزارة الزراعة، لم يحصلوا بعد على عقود تثبيت بالوزارة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن آلاف الشباب تم تحطيم آمالهم بعقد التدريب، حيث صدرت العديد من القرارات بتعيينهم دون تنفيذ حقيقي.



ولفت إلي أنهم يتقاضون مرتبات ضئيلة للغاية، دون تثبيت إداري أو تأمين، قائلا "الزملاء يأكلون من الزبالة".



وتابع، أن هناك زملاء له يعملون منذ أكثر من 20 عاما بعقد تدريب دون تثبيت أداري.



واستغاث "عبد اللطيف" بالرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبا إياه بالتدخل لحل تلك الأزمة التي يعاني منها الموظفون المؤقتون وأسره علي مدار سنوات طويلة.