ممرضة: يجب تغيير الصورة السلبية لدى المواطنين

قالت ناريمان صبيح، ممرضة في أحد مستشفيات، إن الدراما والسينما شوهت العاملين بمجال التمريض؛ موضحة أن التمريض تطور في الوقت الحالي عن السنوات السابقة، وأصبحت الممرضة تحصل على بكالوريوس تمريض، وتدرس في الدراسات العليا إلى أن تصل لدرجة الدكتوراه في علوم التمريض.



وأضافت ناريمان صبيح، خلال استضافتها ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه من المهم أن تتغير هذه الأفكار السلبية لدى المواطنين حتى يحصل الممرضون والممرضات على حقوقهم الأدبية والنفسية، مشيرة إلى أن التمريض كغيره من الفئات يعاني من المشكلات لكن تضخيم الأمور هو الأسوأ.



من جانبه أكد الممرض عمرو إبراهيم أهمية التمريض، لافتا إلى أن أهل المريض لا يتعاملون بالشكل الجيد مع التمريض.