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أخبار البلد

مؤشرات أولية باللجنة الأولى بالصحفيين .. رشوان 97 صوتا ورشاد 77

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:08 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - حماده خطاب
أظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين باللجنة الفرعية رقم 1 تقدم المرشح ضياء رشوان عن منافسيه على مقعد النقيب.

حصل رشوان، على 97 فيما حصل منافسه رفعت رشاد على 77 صوتا.

من المقرر أن تبدأ اللجان فى فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة فور الانتهاء من فرز الأصوات فيما يخص مقعد النقيب.

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