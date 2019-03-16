برلمانية: الأزهر فتح ذراعيه لاحتضان شباب القارة السمراء

ثمنت النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الافريقية، بمجلس النواب، جهود الأزهر الشريف لإطلاق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، مؤكدًة أنه ليس بالأمر الغريب عليه، حيث أنه قدم أكثر من 100 منحة قبل ذلك، وفتح أبوابه لجميع الطلاب القادمين من القارة السمراء لتعليم صحيح الدين، ليكونوا سفراء لمصر داخل أوطانهم.



وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن قيام الأزهر بهذه الخطوة القوية يرجع إلى تاريخه العظيم والمعتمد والمحبب للقارة السمراء، من جهة، ويعتبر دعم لمصر لكونها تترأس الاتحاد الافريقي 2019 من جهة أخرى، مطالبة جميع المؤسسات المصرية لتقديم الدعم اللازم للقارة الافريقية التي ستعود بالنفع على الجميع.



واشارت عضو لجنة الشئون الافريقية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدة زيارات لسفراء القارة الأفريقية إلى لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، حاملين كل الحب والود والتفائل للدولة المصرية بسبب رجوعها مصر مرة أخرى وترأس الاتحاد الافريقي.



وأعلن الازهر انطلاق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية ، الذي تنظمه جامعته، بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة بمنطقة الخليفة المأمون بالقاهرة، وتستمر المنافسات حتى 18 من مارس الحالي.



وتعقد الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".