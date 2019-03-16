التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ريال سوسيداد وليفانتي في الدوري الألماني

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت ريال سوسيداد وليفانتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.



وافتتح البلجيكي عدنان يانوزاي التسجيل لريال سوسيداد في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة من الفرنسي ثيو هيرنانديز ، قبل أن يعادل الإسباني بورخا مايورال النتيجة لصالح ليفانتي في الدقيقة 79 ، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين للنقاط.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ريال سوسيداد للنقطة 36 في المركز التاسع ، ورصيد نادي ليفانتي للنقطة 31 في المركز الخامس عشر.