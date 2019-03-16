اتحاد الجالية المصرية باليونان يدين الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

أدان رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان محمد الزفزاف بشدة الهجوم الإرهابي البشع الذي وقع في نيوزيلندا على المسجدين والذي راح ضحيته العديد من الأبرياء وترك وراءه العديد من المصابين.



وقال إن هذا الهجوم الإرهابي يجسد إنتشار العنصرية وكراهية الأجانب والترويج لظاهرة الإسلاموفوبيا وتصاعد اليمين المتطرف والتى انتشرت فى بعض من دول العالم فى الأونة الأخيرة.



وتابع أن الهجوم الإرهابى الذى إعتدى على الحرية الدينية والسلم الاجتماعى يجب العمل على اقتلاعه من جذوره ويجب توفير الحماية للجاليات الإسلامية في نيوزيلندا ويلزم تحرك فاعل من المنظمات الدولية وحكومة نيوزيلندا لعدم تكرار ذلك.



ويتقدم إتحاد الجالية المصرية بخالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين