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أخبار العالم

بدء تشييع ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

السبت 16/مارس/2019 - 05:28 ص
حادث نيوزيلاندا
حادث نيوزيلاندا
بدأت نيوزيلندا اليوم السبت دفن قتلاها بعد يوم من مقتل 49 مصليا وإصابة 42 فى عمل ارهابى على يد مسلح هاجم مسجدين أمس الجمعة.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، كشفت مساء أمس الجمعة، أن مرتكب الهجوم لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه مضيفا أنه حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، مشددة على أن بلادها ستغير قوانين شراء وحيازة الأسلحة النارية.

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