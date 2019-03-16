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أخبار العالم

وفاة أردني ثالث من مصابي هجوم نيوزيلندا

السبت 16/مارس/2019 - 08:56 ص
مسجد نيوزيلندا
مسجد نيوزيلندا
دعاء أبوهشيمة
توفي مواطن أردني يدعى عطا عليان، متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي المسلح، الذي استهدف الجمعة مسجدين في نيوزيلندا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الأردن في الهجوم إلى ثلاثة.

وذكرت وكالة "عمون" الأردنية، أن المتوفى هو عطا عليان، نجل مشيد مسجد النور في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.

وكان عطا قد أصيب هو ووالده محمد في الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا يوم أمس، واستقرت حالة والده فيما كانت حالته حرجة.

من جانبه، أكد مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، أن عدد الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزلاندا قد ارتفع الى ثلاثة، بعد وفاة عليان، مضيفا «تم إبلاغ ذويه».
وفاة أردني ثالث من مصابي هجوم نيوزيلندا

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