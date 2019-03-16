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اقتصاد

سعر الأسماك اليوم السبت 16 مارس 2019

السبت 16/مارس/2019 - 09:08 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك اليوم، السبت 16 مارس 2019، داخل أسواق العبور والجملة بشكل طفيف، حيث سجّل سعر كيلو البلطي 26 جنيها، والبلطى نمرة 2 بـ23 جنيها، والبلطى نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ60 جنيهًا، والبياض البلدي بـ40 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 32 جنيهًا، والمكرونة السويسي 66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 130 جنيهًا، والمرجان 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 300 جنيه، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ90 جنيهًا، والبربون 30 جنيهًا.

كما تراوح سعر الوقار بين 40 و70 جنيهًا، والبورى 2 بسعر 31 جنيهًا، والبوري بسعر 41 جنيهًا.

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