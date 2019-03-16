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اقتصاد

شركة أكوا باور السعودية تخطط لاستثمار 3 مليارات دولار في مصر

السبت 16/مارس/2019 - 11:51 ص
محطة لتوليد الكهرباء
محطة لتوليد الكهرباء
دعاء أبوهشيمة
تخطط شركة "أكوا باور" السعودية، وهي مطور رئيسي ومستثمر ومشغل لمجموعة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، لاستثمار نحو 3 مليارات دولار في مشاريع الكهرباء في مصر خلال هذا العام.

ووفقا لموقع "trade arabia"، المعني بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، تعاونت شركة تطوير المرافق مع شركة حسن علام القابضة لإنشاء محطة طاقة بقدرة 2.3 ميجاوات في الأقصر.

ومن المتوقع أن تبدأ محطة الطاقة، التي تم بناؤها بتكلفة 2.3 مليار دولار، المرحلة الأولى من العملية في صيف عام 2022، على أن يكون التشغيل التجاري الكامل في صيف عام 2023.

وسيكون المشروع حيويا في تلبية الطلب المتزايد من مصر على الكهرباء على مدار الأعوام المقبلة، خاصة في منطقة صعيد مصر.

وسيتم تخصيص مبلغ 3 مليارات دولار لتنفيذ الاستثمارات في محافظات صعيد مصر الأقصر وأسوان، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى.

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