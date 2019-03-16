وليد سليمان يعود لتدريبات الأهلي

شارك وليد سليمان وعمرو جمال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من تدريبات الكرة على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة شبيبة الساورة المقرر إقامتها مساء اليوم.



وأدى الثنائي جلسة في الجيم في إطار برنامجهما التأهيلي ىعد الإصابة التي يعاني منها كل منهما قبل ان يخوض الثنائي جانبا من تدريبات الكرة بدون الالتحامات مع بقية زملائهما.



وكان وليد سليمان يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما كان يشكو عمرو جمال من شد في العضلة الأمامية .



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة في السادسة من مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.