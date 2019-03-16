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رياضة

ضغط أحمر وبحث عن هدف ملخص أول 15 دقيقة بين الأهلي وشبيبة الساورة

السبت 16/مارس/2019 - 06:22 م
الاهلي
الاهلي
نور عادل
خيم التعادل السلبي على فعاليات أول 15 دقيقة بين الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري فى المباراة المقامة على استاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة بدقيقة حداد للاعبي الفريقان على أرواح ضحايا حادث نيوزلاندا الإرهابي.

أول تهديد كان من نصيب من شبيبة الساورة فى الدقيقة الأولى بعد هجمة خطيرة قادها توماس أوليموانجو إلا أن الحارس محمد الشناوي تمكن من التصدي لها.

وسيطر الأهلي على فعاليات المباراة في اول 10 دقائق بالشوط الاول في ظل ضغط على الدفاعات الجزائرية بحثا عن الهدف الأول.
وكان اول تهديد من جانب الاهلي بعد مراوغة رائعة من النيجيري جونيور أجايي وتمريرة عرضية لم تجد اي لاعب من الأهلي ليسكنها الشباك الجزائرية.

وفى الدقيقة 14 تلقى جونيور اجايي كرة عرضية سددها برأسية على يسار حارس شبيبة الساورة،الا أنها اخطأت الشباك.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
فى حراسة المرمى : محمد الشناوى
فى خط الدفاع : محمد هانى - ايمن اشرف - سعد سمير - على معلول
فى خط الوسط : كريم نيدفيد - عمرو السولية - جونيور اجاى - رمضان صبحى - ناصر ماهر
فى خط الهجوم : مروان محسن

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