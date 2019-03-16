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فن

محمد رمضان يعرض تيزر كليب قمر.. والطرح على يوتيوب بعد يومين

السبت 16/مارس/2019 - 09:14 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج
طرح الفنان محمد رمضان تيزر كليبه الجديد «قمر»، الذي انتهى منه مؤخرًا، ليبدأ حملة الترويج له قبل طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكشف محمد رمضان في تعليقه على تيزر الكليب عبر انستجرام، أنه سوف يطرحه بعد يومين، فكتب في تعليقه: «تيزر أغنية القمر هتنزل كاملة خلال يومين علي قناتي الرسمية علي الـ Youtube .. انتاج: تامر مرسي "سينرچي" .. إخراج : ياسر سامي».

يأتي ذلك بعد نجاح كليب محمد رمضان الأخير «مافيا» وتخطيه حاز الـ85 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد طرحه في أول يناير 2019، وهو من كلمات: إسلام شندي، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان: إسلام الأبيض، وتوزيع: ديزل، ومهندس الصوت: هانى محروس، وإخراج: ياسر سامي.

وتستعد الشركة المنظمة للحفل الأول للفنان محمد رمضان، لبدء حملة دعاية ضخمة للحفلة على عدد من وسائل الإعلام، اعتبارًا من اليوم وحتى موعد الحفل يوم 29 مارس الجاري بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

واستعانت الشركة المنظمة بأكبر مهندسى الحفلات فى مصر حيث يتم بناء مسرح ضخم يتم تجهيزه بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت والإضاءة، للحفل الذي يُطلق عليه (أقوى حفلة في مصر).

وتجرى الآن الإستعدادت بتجهيزات ضخمة لاستقبال رواد ومحبى النجم محمد رمضان، كما تقوم الآن فرقة استعراضية بالتحضير والتدريب على أحدث الاستعراضات هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى التى يتم التحضير لها الآن من خلال ميديا سكوب.

ويحيى محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما، يوم 29 مارس الجاري، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، وتطرح الجهة المنظمة للحفل، التذاكر خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح أسعارها بين 250 و500 و1000 جنيه.

ويغني رمضان 10 أغان سيكون من ضمنها خمسًا سبق، وقام بطرحها، أما باقي الأغاني فستكون مفاجأة الحفل.


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