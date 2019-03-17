مستثمرو أسيوط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أدوات الدولة لخفض البطالة

قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90%من الاقتصاد المصري، وإحدى أدوات الدولة لخفض معدلات البطالة، لأنها تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى التى أطلقها في يناير 2016 لدعم وتمويل القطاع بفائدة 5% كان لها أثر فعال فى زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات القطاع.



وأضاف حمزة، لـ"صدى البلد"، أنه على الرغم من ارتفاع نسبة التمويلات لإقامة توسعات للمشروعات القائمة بالفعل، هناك تعقيدات كبيرة يواجهها المستثمرون الجدد للحصول على قرض لتمويل مشروعاتهم، حيث يفرض الجهاز المصرفى شروطا تعجيزية يصعب توافرها فى مشروعات مبتدئة.



وطالب حمزة البنك المركزي بإصدار عدد من القرارات للبنوك خاصة فى المحافظات، لتبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التسهيلات لأصحاب المشروعات الجديدة.