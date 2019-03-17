أهالي مدينة نصر يشكون من الكلاب الضالة

بعث أشرف محمود أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة العشر عمارات بمدينة نصر.



وٱوضح القارئ أن منطقة العشر عمارات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة تعانى من انتشار الكلاب الضالة، التي تتسبب في أذى الأطفال وإثارة الرعب فى قلوب المارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.