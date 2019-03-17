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محافظات

تعطل قطار ركاب لمدة ساعة في سوهاج

الأحد 17/مارس/2019 - 07:51 ص
قطار بالسكة الحديد
قطار بالسكة الحديد
خالد رياض
تمكن مسئولو هيئة السكة الحديد من استبدال جرار قطار ركاب عقب تعطله بدائرة مركز المراغة، واستأنف القطار رحلته متأخرا لمدة ساعة و١٠ دقائق.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بتعطل القطار رقم 719 ركاب "سوهاج – أسيوط" عقب وصوله محطة شندويل البلد، بسبب عطل كهربائي بالجرار، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة و١٠ دقائق.

لم ينتج عن ذلك تجاوزات أخرى بحركة سير باقي القطارات، اتخذت الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته.

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