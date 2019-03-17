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أخبار البلد

السيسي: التقارب العربي الأفريقي ليس فكرة حديثة وبدأ فى منتصف القرن الماضي

الأحد 17/مارس/2019 - 06:34 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال فعاليا منتدى الشباب العربي الأفريقي
رسالة اسوان_ محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي تحت عنوان "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي":

وقال الرئيس إن فكرة التقارب العربي الأفريقي ليست حديثة وإرهاصاتها بدأت منذ منتصف القرن الماضي، ويتعين لتفعيلها بالشكل المنشود دراسة الفرص التي تتوفر في التكامل بين المنطقتين لتحقيق المصلحة المشتركة من حيث الجغرافيا والتاريخ وحجم الموارد الطبيعية.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون الوصول بالمشاركة بين الجانبين إلى المدى المأمول، لاسيما الإرهاب الذي من شأنه أن يؤثر على مستقبل استقرار الدولة الوطنية، والفساد، وتفشي الصراعات.

وأشار السيسي إلى أن هناك حاجة ملحة لتبني حزمة من البرامج المختلفة لتجاوز كافة العراقيل والمعوقات أمام التكامل والتواصل العربي الأفريقي، وهو الأمر الذي يعد هدفًا أساسيًا للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وسنعمل على إعداد ورقة جادة ومركزة في هذا الصدد، بالتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية، لعرضها على أجندة القمة العربية الأفريقية المقبلة بالرياض، بحيث تتضمن هذه الورقة إجراءات ومقترحات محددة لمسألة تفعيل مسار التكامل العربي الأفريقي بالتركيز على إنشاء السوق العربية الأفريقية المشتركة امتدادًا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتأسيس صناديق عربية أفريقية لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات البنية الأساسية لتحقيق الاندماج بالقارة الأفريقية، خاصةً من خلال شبكات ربط الطرق والسكك الحديدية، واستحداث آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
السيسي: التقارب العربي الأفريقي ليس فكرة حديثة وبدأ فى منتصف القرن الماضي
السيسي: التقارب العربي الأفريقي ليس فكرة حديثة وبدأ فى منتصف القرن الماضي
السيسي: التقارب العربي الأفريقي ليس فكرة حديثة وبدأ فى منتصف القرن الماضي

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