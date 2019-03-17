تجار سوق السيارات المستعملة: «وقف الحال» انتهى.. وبشرى سارة للجميع

شهد سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر انفراجة في حركة البيع والشراء بعد شهرين متتاليين من "وقف الحال" مثلما اختار التجار في وصفهم لحالة الركود السابقة.



وقال التجار إن الحركة تحسنت بشكل كبير منذ أكثر من أسبوعين وأن الوضع سيعود فى حركة البيع والشراء إلى طبيعته خلال الفترة القادمة لأن التجار لن يسمحوا بنزول أسعار السيارات أكثر من ذلك.



وأكد التجار أن الجمارك انتهت من تخفيضات أسعار السيارات وأن الوضع لابد أن يهدأ حتى تعود الأمور الى طبيعتها، ونأمل أن يستمر فى الهدوء لكى يستطيع الجميع شراء وبيع السيارات الخاصة بهم.

