عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية|عرض فيلم بنات ألفة بسينما زاوية .. الأربعاء

فيلم بنات ألفة
فيلم بنات ألفة

أعلنت سينما زاوية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عرض فيلم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية، بدءًا من يوم الأربعاء  8 مايو. 

 

فيلم بنات ألفة 

يدور فيلم بنات ألفة عن قصة عائلة الشّيخاوي، التي تصدرت عناوين الأخبار عام 2016  عندما غادرت اثنتان من البنات المراهقات الأربعة منزل الأمّ "ألفة حوماني" في تونس، للقتال مع داعش في ليبيا. وفي حديثها إلى الكاميرا في فيلم الخيال الوثائقيّ الرّائع للمخرجة كوثر بن هنية، تلقي "ألفة" أحيانًا اللّوم على الحكومة لسماحها للدّعاة الجهاديّين بطرح آرائهم، وأحيانًا أخرى تلقي الّلوم على حبّها الخانق والقاسي، حيث تغوص المخرجة في الدّيناميكيّة المؤلمة لهذه العائلة المنقسمة. 

تلعب ممثّلتان دور المتمرّدتين الهاربتين في مشاهد تعيد تجسيد الماضي، بينما تلعب الفتاتان الأصغر سنَّا دوريهما بنفسيهما. تسرد "أولفا" الأحداث بنفسها أحيانًا، ونشاهد "هند صبري" تؤدّي شخصيّتها أحيانًا أخرى.

تنافس فيلم بنات ألفة، على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة العين الذهبية. ورشح الفيلم أيضاً لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل.

 

فيلم بنات ألفة

الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من  إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.
وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

بنات ألفة فيلم بنات ألفة كوثر بن هنية سينما زاوية أيام القاهرة السينمائية هند صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

ترشيحاتنا

حماس تؤكد زيارة وفدها للقاهرة غدا لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بغزة

بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الجونة

الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن

المقاولون العرب يتقدم على زد في الشوط الأول بالدوري

حَرَّ وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة  


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجعت 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ