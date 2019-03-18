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توك شو

سارة أنيانج: السيسي استمع جيدا للشباب المشاركين في الملتقى.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:53 ص
سارة أنيانج
سارة أنيانج
توك شو
قالت سارة أنيانج مفوضة الموارد البشرية بالاتحاد الأفريقى، إن الملتقى العربي الأفريقي يمثل نقطة محورية فى التقارب بين الشباب العربى والأفريقى، مشيرة إلى أن المشاركين لديهم أفكار هامة جدًا للتكامل معا، ومن الجيد أنهم تناقشوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يدعم ويعمل على تمكين الشباب ويستمع لمطالبهم.

وأضافت سارة أنيانج ، خلال حوارها بالبث المشترك، لقنوات الحياة وON E وCBC، وDMC، أن حضور الرئيس السيسي للملتقى أمر هام في أفريقيا، مؤكدة أن القارة تحتاج للمهارات الشابة لمستقبل أفضل في البحث العلمي.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي استمع جيدا للشباب المشاركين فى الملتقى، وناقش معهم كيفية العمل لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

وتابعت مفوضة الموارد البشرية بالاتحاد الإفريقى، أن الأفارقة والعرب في هذا المنتدى العالمي لديهم أفكار للتكامل وكيفية العمل سويا.

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