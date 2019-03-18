شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

تعرض أحد الأسود الأفريقية في نيروبي بكينيا، لضربة قوية على وجهه من لبؤة ، وذلك بعدما حاول التودد لها.



والتقط مصور الحياة البرية الشغوف "باراس تشانداريا" اللحظة التي قررت فيها اللبؤة تلقينه درسا لن ينساه.



وأكد المصور أن الأسد حاول إغراء اللبؤة لكنها سرعان ما أوقفته بمخالبها الحادة حتى أجبرته على التراجع للخلف.

