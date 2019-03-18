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منوعات

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:16 ص
شاهد.. ردة فعل لبؤة
شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها
عبد العزيز جمال
تعرض أحد الأسود الأفريقية في نيروبي بكينيا، لضربة قوية على وجهه من لبؤة ، وذلك بعدما حاول التودد لها.

والتقط مصور الحياة البرية الشغوف "باراس تشانداريا" اللحظة التي قررت فيها اللبؤة تلقينه درسا لن ينساه.

وأكد المصور أن الأسد حاول إغراء اللبؤة لكنها سرعان ما أوقفته بمخالبها الحادة حتى أجبرته على التراجع للخلف.
شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها
شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها
شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

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