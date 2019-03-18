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رياضة

الأهلي يتخذ هذا القرار استعدادا لمواجهة الزمالك

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:26 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
عبدالحكيم ابو علم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وأضاف أنه لم يتحدد بعد موعد أو طرف المباراة الودية، مؤكدًا أنه جارٍ الاتفاق مع أحد الأندية لخوض تلك المباراة التجريبية.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية المقبلة؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك المهمة والمرتقبة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراة الودية المرتقبة ستكون فرصة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية؛ من أجل تجهيز الجميع والاطمئنان على حالة المصابين.

يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته صباح بعد غد الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 72 ساعة، عقب خوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري والتي حسمها الأهلي بثلاثية دون رد، منحته صدارة مجموعته الرابعة بدور المجموعات والتأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

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