تفسير الشعراوي لمسألة تعدد الزوجات وحقيقة استثناء النبي.. فيديو

قال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، إن الله تعالى لما أراد أن ينهي التعدد المطلق في الزواج وقيده بأربعة زوجات، لم يشمل الحكم الرسول لأن كان معه تسع زوجات.



وأضاف الشعراوي، في فيديو مسجل له، أن الله تعالى لم يستثن الرسول في عدد الزوجات وإنما استثناه في المعدود، لذا قال الله في آية أخرى "لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ"، منوها أنه لو استثناه في العدد فلو ماتت إحدى زوجاته فله أن يتزوج غيرها بدلا منها وإنما استثناه في المعدود.



وأشار إلى أن الله جعل الاستثناء في المعدود دون العدد، لأن المتزوجة غير رسول الله لو طلقها زوجها تذهب للزواج من غيره، لكن زوجات النبي هن أمهات المؤمنين محرمات على غير الرسول لأنهن أمهات للرجال فكيف يتزوجن من أبنائهن، ولذا ضيق على رسول الله ولم يوسع عليه في تعدد الزوجات.