السيسي يجري حوارا تفاعليا مع الشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة.. صور

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارًا تفاعليًا ظهر اليوم مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيلة رمز السلام والمحبة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب والأفارقة.

