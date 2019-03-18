تحظى العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه بثقة المواطن المصري لكي يحصل على سيارة جديدة، خاصة أن أسعارها تناسب الفئة المتوسطة من الشعب.



نرصد لكم خلال السطور القادمة، قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:



شيفروليه لانوس مانيوال / جميع الكماليات: 162.400 ألف جنيه



شيفروليه لانوس مانيوال / هاى لاين: 167.600 ألف جنيه



شيفروليه N300 مانيوال / جميع الكماليات / Tinted glass: 189,650 ألف جنيه



شيفروليه أفيو اتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift: 203 ألف جنيه



شيفروليه أفيو اتوماتيك / هاى لاين / Facelift: 208.400 ألف جنيه



شيفروليه أوبترا اتوماتيك / Comfort: 209.900 ألف جنيه



شيفروليه أوبترا اتوماتيك / جميع الكماليات: 215.500 ألف جنيه



شيفروليه أوبترا اتوماتيك / فارهة: 219.900 ألف جنيه



شيفروليه أوبترا توب لاين: 225.700 ألف جنيه



شيفروليه بيك اب مانيوال: 284 ألف جنيه