تحظى العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه بثقة المواطن المصري لكي يحصل على سيارة جديدة، خاصة أن أسعارها تناسب الفئة المتوسطة من الشعب.
نرصد لكم خلال السطور القادمة، قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
شيفروليه لانوس مانيوال / جميع الكماليات: 162.400 ألف جنيه
شيفروليه لانوس مانيوال / هاى لاين: 167.600 ألف جنيه
شيفروليه N300 مانيوال / جميع الكماليات / Tinted glass: 189,650 ألف جنيه
شيفروليه أفيو اتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift: 203 ألف جنيه
شيفروليه أفيو اتوماتيك / هاى لاين / Facelift: 208.400 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا اتوماتيك / Comfort: 209.900 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا اتوماتيك / جميع الكماليات: 215.500 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا اتوماتيك / فارهة: 219.900 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا توب لاين: 225.700 ألف جنيه
شيفروليه بيك اب مانيوال: 284 ألف جنيه
نرصد لكم خلال السطور القادمة، قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
شيفروليه لانوس مانيوال / جميع الكماليات: 162.400 ألف جنيه
شيفروليه لانوس مانيوال / هاى لاين: 167.600 ألف جنيه
شيفروليه N300 مانيوال / جميع الكماليات / Tinted glass: 189,650 ألف جنيه
شيفروليه أفيو اتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift: 203 ألف جنيه
شيفروليه أفيو اتوماتيك / هاى لاين / Facelift: 208.400 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا اتوماتيك / Comfort: 209.900 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا اتوماتيك / جميع الكماليات: 215.500 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا اتوماتيك / فارهة: 219.900 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا توب لاين: 225.700 ألف جنيه
شيفروليه بيك اب مانيوال: 284 ألف جنيه