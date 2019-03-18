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سيارات

قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:36 م
شيفروليه أوبترا
شيفروليه أوبترا
أشرف بيومي
تحظى العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه بثقة المواطن المصري لكي يحصل على سيارة جديدة، خاصة أن أسعارها تناسب الفئة المتوسطة من الشعب.

نرصد لكم خلال السطور القادمة، قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

شيفروليه لانوس مانيوال / جميع الكماليات: 162.400 ألف جنيه

شيفروليه لانوس مانيوال / هاى لاين: 167.600 ألف جنيه

شيفروليه N300 مانيوال / جميع الكماليات / Tinted glass: 189,650 ألف جنيه

شيفروليه أفيو اتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift: 203 ألف جنيه

شيفروليه أفيو اتوماتيك / هاى لاين / Facelift: 208.400 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا اتوماتيك / Comfort: 209.900 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا اتوماتيك / جميع الكماليات: 215.500 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا اتوماتيك / فارهة: 219.900 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا توب لاين: 225.700 ألف جنيه

شيفروليه بيك اب مانيوال: 284 ألف جنيه
قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر
قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر
قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر
قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر
قائمة بأسعار سيارات شيفروليه 2019 في مصر

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