تعرف على الذنب الوحيد الذي يذيق الله العبد عقوبته في الدنيا قبل الآخرة

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم ان من أكبر الكبائر الشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا الحق".





وأضاف لـ"صدى البلد" ان عقوق الوالدين من الكبائر التي تذخل صاحبها جهنم ولعياذ بالله مشيرا الى من عق والديه فلن يفلح في الدنيا والآخرة.





ولفت "الأطرش" إلى أن الله يعجل للعاق عقوبته في الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم " كل ذنب يؤخره الله الى يوم القيامة الا عقوق الوالدين فلابد ان يعجل له في الدنيا".



