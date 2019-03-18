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محافظات

محافظ القليوبية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب .. صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:53 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
شهد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة بين فريقي مركز شباب عرب الصوالحة بشبين القناطر والاصلاح الزراعى بقليوب والتي أقيمت باستاد بنها الرياضى وانتهت بفوز فريق مركز شباب الإصلاح الزراعي بنتيجه 7/8 وذلك بعد احتساب ضربات الجزاء الترجيحيه

وهنأ المحافظ فريق مركز شباب الإصلاح الزراعي علي الفوز ببطولة مراكز الشباب علي مستوي المحافظة كما أشاد بالأداء المتميز للاعبين طوال المباراة مؤكدا علي أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة علي الشباب بدنياَ ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم

واشار الي حرصه الدائم علي متابعة أي نشاط رياضي يقام بالمحافظة مقدماّ الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة علي مجهوداتهم في تنظيم هذه البطولة

وعقب انتهاء المباراة قام بتكريم الفريقين ومنحهم الميداليات واعطاء كأس البطولة لفريق مركز شباب الإصلاح الزراعي الفائز باللقب

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب وغريب احمد رئيس مدينة شبين القناطر وحسين عشماوى وسولاف درويش وسمير صبحى وعبد العزيز الصفتى ورشاد شكري اعضاء مجلس النواب عن مدينتى قليوب وشبين القناطر والقيادات التنفيذية بالمحافظة
محافظ القليوبية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب .. صور
محافظ القليوبية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب .. صور
محافظ القليوبية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب .. صور

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