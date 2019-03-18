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حوادث

مستشار وزير الدفاع اليمني.. هرب من جحيم الحوثيين فقتلته سيارة أنابيب في فيصل

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:01 م
العميد الركن عبدالقادر
العميد الركن عبدالقادر العمودي مستشار وزير الدفاع اليمني
ندي حمودة - أحمد مهدي
لم يمُت في الحرب ضد الحوثيين باليمن، على الرغم من محاولاتهم المستمرة لقتله أو محاصرته، وحضر إلى مصر، إلا أنه لقى مصرعه فى حادث سير بمنطقة كعابيش بالجيزة.. العميد الركن، عبدالقادر العمودي مستشار وزير الدفاع اليمني، الذى تُوفي بعد أن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بمنطقة كعابيش بفيصل.

سيارة أنابيب

كشفت التحريات الأولية في الحادث التى أُجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن "العمودي" يقطن بمنطقة الطالبية، وحال تواجده لشراء بعض المستلزمات بمنطقة كعابيش، صدمته سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات الغاز، أثناء قيام قائدها بالدوران بها وحال عودته إلى الخلف صدم المذكور؛ فلقى مصرعه.

العميد العمودي

وُلد العميد الركن عبد القادر، بمدينة حضر موت، تخرج في الكلية العسكرية بالاتحاد السوفيتي فى 1982، ومن أكاديمية المدرعات فى أوكرانيا عام 1989، وحصل على زمالة كلية الدفاع الوطنى من الأكاديمية العسكرية العليا عام 2009، واشتغل مدرسًا فى الكلية من 1982 وحتى 1984، وتم تعيينه قائدًا للواء 37 مدرع بالخشعة فى عام 2013، ومن ثم مستشار وزير الدفاع اليمني للموارد البشرية فى 2014، ويعتبر من القيادات الكفء فى الجيش اليمني.

محاولات الحوثيين

محاولات عديدة للحوثيين للنيل من "العمودي"، كان أبرزها حين قاموا بمحاصرة منزله، وطلبوا منه الخروج وتسليم نفسه، إلا أنه استطاع وحراسته التصدي لهذه المحاولة، وتمكنوا من حمايته بعد قتل عدد كبير منهم.

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