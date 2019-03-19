ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب عدد من المواطنين بدولة الإمارات المتحدة بحالة من الارتباك والذهول بعد مشاهدتهم فجوة تشبه الدوامة تظهر بسماء مدينة العين في نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" ظهرت الرقعة الدائرية الكبيرة من السماء الصافية داخل السحابة الثقيلة على خلاف ذلك بالقرب من الحدود الإماراتية مع عُمان ، كما لو أن شخصًا ما قد أحدث ثقبًا في الجو.

وكان الفلكي وعالم الأرصاد إبراهيم الجروان نشر مقطع فيديو قصير عبر تويتر ، حيث أشار إلى المشهد "النادر والجميل " على أنه "ثقب السقوط" وهو ثقب كبير يظهر في السماء أو "ثقب السحاب".

، فيما علق احد المستخدمين أن هذه الظاهرة الغريبة قد نجمت عن جسم فضائي غريب.


ترشيحاتنا

نقل 24 طالبا وطالبة من فندق مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ للمستشفى العام

وظيفة الأحلام بـ40 ألف جنيه.. مفيش حضور وانصراف ولا تحتاج مؤهل

عمرو أديب عن بيع حمامة بـ 1.25 مليون دولار: ممكن تتحشي فريك ..فيديو

طرد نجوم منتخب غانا من فندق في أكرا.. تعرف على السبب

تعرف على الصلاة الوحيدة التى تصلى سنتها عند قضائها.. فيديو

بملابس كلاسيك.. صورة عائلية تجمع أحمد حجازي وأسرته الصغيرة

شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

وفاة شخص واختفاء 3 تحت أنقاض مسجد تحت الإنشاء بالكويت

اكتشف أقوى مضاد حيوي طبيعي للإنسان

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة المصلين بمسجد نيوزيلندا

ترامب يتنازل عن راتبه ويكتب شيكا بـ100 ألف دولار لوزارة الداخلية

هاني العجيزي: عقدة الاضطهاد ترسخ في أذهان ناشئي الزمالك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

وزيرة الهجرة تكشف أسباب سفرها إلى نيوزيلندا.. فيديو
نبيلة مكرم: الدولة تدعم الهجرة الشرعية.. فيديو
نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟