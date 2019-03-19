شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

أصيب عدد من المواطنين بدولة الإمارات المتحدة بحالة من الارتباك والذهول بعد مشاهدتهم فجوة تشبه الدوامة تظهر بسماء مدينة العين في نهاية هذا الأسبوع.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" ظهرت الرقعة الدائرية الكبيرة من السماء الصافية داخل السحابة الثقيلة على خلاف ذلك بالقرب من الحدود الإماراتية مع عُمان ، كما لو أن شخصًا ما قد أحدث ثقبًا في الجو.



وكان الفلكي وعالم الأرصاد إبراهيم الجروان نشر مقطع فيديو قصير عبر تويتر ، حيث أشار إلى المشهد "النادر والجميل " على أنه "ثقب السقوط" وهو ثقب كبير يظهر في السماء أو "ثقب السحاب".



، فيما علق احد المستخدمين أن هذه الظاهرة الغريبة قد نجمت عن جسم فضائي غريب.





