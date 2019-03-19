الأم المثالية بالفيوم: ربيت ولادي بـ60 جنيه معاش بعد وفاة زوجي.. فيديو

قالت سامية عبد العظيم الأم المثالية بالفيوم، إن شريك حياتها توفي بعد 3 سنوات من الزواج، تاركًا لها طفلين، أحدهما عامين، والأخر لا زال جنينا، وكانت تتقاضى 60 جنيها كـمعاش".





وأضافت خلال حوارها ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامى وائل الأبراشي، أنها عملت فى "محو الأمية" عام 1996، مقابل 120 جنيها، بهدف تعليم وتربية أبنائها.





وأوضحت أن ابنتها- التي ولدتها لاحقا- تعلمت فى كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، وابنها تخرج في كلية السياحة والفنادق، مشيرة الى أن زوجها توفى والده أيضا عندما كان عمره 4 سنوات، وكافح هو الآخر في حياته.



