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فن

محمود العسيلي يشارك في حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:46 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
شيري نبيل
نظمت إحدى الشركات حفلا ضخما شارك فيه الفنان محمود العسيلي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وغنى العسيلي عددا من أغانيه المعروفة ومن ضمنها "الليلة" وسط هتافات وتصفيق جميع الحاضرين، حيث واصل حفله بالعديد من الأغاني التي يعشقها جمهوره منها "خاينة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"فوقي"، و"حتة تانية"، و"مجنونة".
محمود العسيلي يشارك في حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور
محمود العسيلي يشارك في حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور
محمود العسيلي يشارك في حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

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