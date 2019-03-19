محمود العسيلي يشارك في حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

نظمت إحدى الشركات حفلا ضخما شارك فيه الفنان محمود العسيلي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وغنى العسيلي عددا من أغانيه المعروفة ومن ضمنها "الليلة" وسط هتافات وتصفيق جميع الحاضرين، حيث واصل حفله بالعديد من الأغاني التي يعشقها جمهوره منها "خاينة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"فوقي"، و"حتة تانية"، و"مجنونة".