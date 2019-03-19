حملة لتنظيف مياه النيل بفارسكور من القمامة.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء هشام رفعت، حملة لتنظيف مياه النيل بفارسكور من القمامة والمخلفات الصلبة التى تنتشر بطول كورنيش النيل.



ومن جانبه، قال اللواء هشام رفعت رئيس مجلس ومدينة فارسكور، إن الغرض من الحملة هو تنظيف مياه النيل من القمامة التى تنتشر به وكذلك توقيع غرامة مالية على من يلقي بالقمامة والمواد الصلبة بمياه النيل، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل إلى غرامة تقدر بـ10 آلاف جنيه للمخالف.



وناشد رئيس مجلس المدينة، الأهالى بعدم رمي المخلفات فى النيل لأنها تضر المجتمع وتلوث مياه الشرب التي تؤدي إلى الأمراض وتعرضك للمساءلة القانونية وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.