طالب يشق بطن زميله في إحدى قرى الدقهلية

أصيب طالب على يد آخر بجرح قطعي فى البطن إثر خلاف بينهما بإحدى قرى منية النصر.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر لمركز شرطة منية النصر، بوصول "محمد أ م ع" 17 عاما طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة أحمد الشرباصى بالرياض، ومقيم ميت عاصم، ادعاء ضرب من اخرين بآلة حادة.



وبالكشف الظاهرى على الطالب المصاب تبين وجود جرح قطعى عميق بالجانب الأيسر من البطن ووجود قطع بالعضلات، وتم عمل ربط للجرح ووضعه بقسم الجراحة لاستكمال الفحوصات.



وبانتقال ضباط المباحث وبسؤاله اتهم "أحمد م أ ش" طالب ومقيم بقرية أبو زكرى بالتعدى عليه، وإحداث إصابته خلال تواجده بمدخل قرية ميت عاصم، بسبب خلافات قديمة بينهما.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2726 جنح منية النصر لسنة 2019 وبالعرض على النيابة كلفت وحدة المباحث بالترحى حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.