قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب جامعة الإسكندرية يزورون قيادة قوات الصاعقة

زيارة ميدانية
زيارة ميدانية
أحمد بسيوني

نظّمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة ميدانية لطلاب وطالبات جامعة الإسكندرية إلى قيادة قوات الصاعقة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الوعى الوطنى وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

    وخلال الزيارة، شهد الطلاب عرضًا تقديميًا شاملًا عن قوات الصاعقة، بحضور عدد من قياداتها، حيث تعرّفوا على طبيعة المهام التي تضطلع بها، والتكنولوجيا والمعدات الحديثة التي يستخدمها أفراد القوات، بما عكس المستوى العالي من الكفاءة والانضباط والجاهزية القتالية التي يتمتع بها رجال الصاعقة.

جولة داخل المنشآت

     كما شملت الزيارة جولة داخل عدد من القاعات والمنشآت، تلاها تفقد معرض للأسلحة ومعدات الغطس وأجهزة كشف المفرقعات، والتعرّف على آليات التعامل معها، إلى جانب مشاهدة تدريبات عملية تحاكي المداهمات والاقتحام، نفذها أفراد الوحدات الخاصة (777 – 999)، والتي حظيت بإعجاب وتفاعل كبير من الطلاب.

    وفي ختام الزيارة، انتقل الوفد الطلابي إلى ميدان المعايشة، حيث شارك الطلاب في عدد من الأنشطة، ما أتاح لهم فرصة التفاعل المباشر والتعرّف عن قرب على طبيعة الحياة العسكرية.

    وأكد العقيد محمد ماهر، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، أن مثل هذه الزيارات الميدانية تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بحجم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيم فعاليات تثقيفية تسهم في بناء شخصية الطالب الواعي والمسئول.

الطلاب سعداء بالزيارة

     وأعرب طلاب جامعة الإسكندرية عن بالغ سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه خلال الزيارة، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية الوطن وصون مقدراته، ومثمّنين الجهود والتضحيات العظيمة التي يبذلها رجال الجيش المصري في سبيل أمن واستقرار البلاد.

الاسكندرية زيارة جامعة الاسكندرية قوات الصاقعة زيارة ميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

حامد حمدان

إدارة بيراميدز تبدأ المفاوضات مع حامد حمدان خلال انتقالات يناير

وزارة الشباب والرياضة

على هامش الجمعية العمومية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة

منتخب جنوب افريقيا

كل ما تريد معرفته عن منتخب جنوب إفريقيا منافس مصر في كأس أمم أفريقيا

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد