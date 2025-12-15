طلاب جامعة الإسكندرية يزورون قيادة قوات الصاعقة

نظّمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة ميدانية لطلاب وطالبات جامعة الإسكندرية إلى قيادة قوات الصاعقة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الوعى الوطنى وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وخلال الزيارة، شهد الطلاب عرضًا تقديميًا شاملًا عن قوات الصاعقة، بحضور عدد من قياداتها، حيث تعرّفوا على طبيعة المهام التي تضطلع بها، والتكنولوجيا والمعدات الحديثة التي يستخدمها أفراد القوات، بما عكس المستوى العالي من الكفاءة والانضباط والجاهزية القتالية التي يتمتع بها رجال الصاعقة.

جولة داخل المنشآت

كما شملت الزيارة جولة داخل عدد من القاعات والمنشآت، تلاها تفقد معرض للأسلحة ومعدات الغطس وأجهزة كشف المفرقعات، والتعرّف على آليات التعامل معها، إلى جانب مشاهدة تدريبات عملية تحاكي المداهمات والاقتحام، نفذها أفراد الوحدات الخاصة (777 – 999)، والتي حظيت بإعجاب وتفاعل كبير من الطلاب.

وفي ختام الزيارة، انتقل الوفد الطلابي إلى ميدان المعايشة، حيث شارك الطلاب في عدد من الأنشطة، ما أتاح لهم فرصة التفاعل المباشر والتعرّف عن قرب على طبيعة الحياة العسكرية.

وأكد العقيد محمد ماهر، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، أن مثل هذه الزيارات الميدانية تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بحجم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيم فعاليات تثقيفية تسهم في بناء شخصية الطالب الواعي والمسئول.

الطلاب سعداء بالزيارة

وأعرب طلاب جامعة الإسكندرية عن بالغ سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه خلال الزيارة، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية الوطن وصون مقدراته، ومثمّنين الجهود والتضحيات العظيمة التي يبذلها رجال الجيش المصري في سبيل أمن واستقرار البلاد.