ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إيران ترسل 300 ألف برميل مكثفات غاز للتصدير من مرحلة جديدة ببارس الجنوبي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
رويترز
قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن إيران أرسلت 300 ألف برميل من مكثفات الغاز للتصدير من مرحلة جديدة لبارس الجنوبي، أضخم حقل غاز في العالم، وذلك نقلا عن تصريحات من بيام معتمد مدير مشروع المرحلة الثالثة عشرة من الحقل اليوم الثلاثاء.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني دشن رسميا أربع مراحل جديدة من بارس الجنوبي يوم الأحد.

وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان على تويتر يوم الأحد إن إيران استثمرت 11 مليار دولار لإتمام المراحل الأربع وستزيد هذه المراحل طاقة إنتاج البلاد من الغاز بما يصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت إن بلاده، التي تتقاسم حقل بارس الجنوبي مع قطر، تتوقع تشغيل 27 مرحلة بحلول مارس المقبل.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله يوم الأحد إن إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي سيتجاوز 750 مليون متر مكعب يوميا بحلول أواخر 2019.

وفي الأسبوع الماضي، قال معتمد إن شحنات مكثفات الغاز الأولى من المرحلة الثالثة عشرة جرى تسلمها في 11 مارس للتصدير قبل تدشينها الرسمي.

وعلقت توتال الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) الاستثمار في المرحلة الحادية عشرة من بارس الجنوبي العام الماضي بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي لها أعمال في إيران.

وقال زنغنه يوم السبت إن المحادثات مستمرة مع سي.إن.بي.سي.

ترشيحاتنا

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

انخفاض الدولار فى 12 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

لو أول مرة تركب طيارة.. إليك معلومات صادمة عن الطيران

رد صادم من شوبير على سخرية الجماهير من قميص المنتخب الجديد

الحضري يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو عقب إقالته من تدريب الوحدة

مصدر: مطلق النيران بأوسيم هارب من حكم وأمطر الشرطة وعائلته بالنيران

رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان أحمر قصير

شاهد .. قائد دراجة ومسافر ينجوان بإعجوبة من لدغة كوبرا .. لن تصدق ما حدث

تويتر يضع ميدو في ورطة.. وصل به إلى ساحات القضاء وأبعده عن الخليج

نجم الوحدة السعودي يدعم ميدو بعد إقالته من تدريب الفريق

سقوط ضاحى أخطر تاجر سلاح بأسيوط

فيسبوك تكشف معلومات صادمة عن هجوم المسجدين في نيوزيلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

فيديو

تعرف على تفاصيل مبادرة فرحنى شكرا.. فيديو
الأم المثالية بجنوب سيناء: بناتي قدموا للمسابقة والمحافظ وعدني بالحج.. فيديو
نوستالجيا.. أمينة رزق تكشف سر رفضها الزواج من رجل أحبها 14 عاما.. فيديو
التضامن للرعاية الاجتماعية: نهدف لإعادة المشردين إلى أسرهم ..فيديو
الأم المثالية بـ سوهاج: حماي حرمني من الميراث بسبب بناتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟