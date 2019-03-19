إيران ترسل 300 ألف برميل مكثفات غاز للتصدير من مرحلة جديدة ببارس الجنوبي

قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن إيران أرسلت 300 ألف برميل من مكثفات الغاز للتصدير من مرحلة جديدة لبارس الجنوبي، أضخم حقل غاز في العالم، وذلك نقلا عن تصريحات من بيام معتمد مدير مشروع المرحلة الثالثة عشرة من الحقل اليوم الثلاثاء.



كان الرئيس الإيراني حسن روحاني دشن رسميا أربع مراحل جديدة من بارس الجنوبي يوم الأحد.



وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان على تويتر يوم الأحد إن إيران استثمرت 11 مليار دولار لإتمام المراحل الأربع وستزيد هذه المراحل طاقة إنتاج البلاد من الغاز بما يصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا.



وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت إن بلاده، التي تتقاسم حقل بارس الجنوبي مع قطر، تتوقع تشغيل 27 مرحلة بحلول مارس المقبل.



ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله يوم الأحد إن إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي سيتجاوز 750 مليون متر مكعب يوميا بحلول أواخر 2019.



وفي الأسبوع الماضي، قال معتمد إن شحنات مكثفات الغاز الأولى من المرحلة الثالثة عشرة جرى تسلمها في 11 مارس للتصدير قبل تدشينها الرسمي.



وعلقت توتال الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) الاستثمار في المرحلة الحادية عشرة من بارس الجنوبي العام الماضي بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي لها أعمال في إيران.



وقال زنغنه يوم السبت إن المحادثات مستمرة مع سي.إن.بي.سي.