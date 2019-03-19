تشييع جنازة القارئ محمد ضيف فى قرية طناح بالدقهلية.. صور

شيع المئات من أهالى قرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية جنازة " القارئ الشيخ محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والذي يعد علما من أعلام التلاوة فى مصر والعالم الإسلامي.



تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية عقب أداء صلاة الجنازة عليه وسط مشاركة أهالى القرية والقرى المجاورة ومحبي الراحل وعدد من قراء ومحفظي القرآن الكريم فيما سيتم إقامة عزاء الراحل بمضيفة العراقى بالقرية والذى أوصى بعدم قيام أي من القراء بالتلاوة أثناء العزاء ولكنه أوصى بأن يتم تشغيل قراءاته هو.



ولد الراحل عام 1945 بقرية طناح مركز المنصورة، وكان والده حريصًا على تعليم ابنه القرآن الكريم وعلومه حتى يصبح واحدًا من حفظة القرآن الكريم، فدفع به إلى كتّاب القرية لحفظ القرآن الكريم والتحق بالإذاعة عام 1984 كقارئ بالإذاعة ولكن لقراءات قصيرة، وظل كذلك حتى تقدم بطلب لتسجيل نصف ساعة للعرض لمعرفة ما إذا كان يستطيع أن يقرأ نصف ساعة إضافة إلى الإذاعات الخارجية على الهواء، ثم اعتمد كقارئ قراءات طويلة وخارجية على الهواء مباشرة ليكون قارئًا معروفًا في جميع دول العالم.