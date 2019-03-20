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نائب: مصر لديها من المقومات ما يؤهلها لتكون الأسرع نمواً في شمال أفريقيا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:01 ص
مصر لديها من المقومات
مصر لديها من المقومات ما يؤهلها لتكون الأسرع نموا
القسم السياسي
قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة الأمن والاستقرار داخل البلاد كان له دور كبير في تنشيط السياحة مرة أخرى، موضحا أن مصر أصبحت تولي هذا القطاع اهتماما بالغا نظرا لأنه ركيزة أساسية، ومصدر كبير للدخل القومي.

وأضاف "السيد"، في تصريحاته لـ"صدي البلد"، أن مصر تنعم بالعديد من المقومات التي تؤهلها لان تكون الأسرع نمو في شمال أفريقيا، موضحا أنها تملك العديد من عناصر الجذب السياحي وثلث آثار العالم.

وشدد عضو اللجنة الإقتصادية على مشاركة الجميع في النهوض بهذا القطاع، حيث أن الدور فيه لا يقتصر علي الحكومة فقط، مشيرا إلي زيادة التوعية بأهمية السياحة لمصر ودورها في دفع الاقتصاد، والعمل على تغيير سلوكيات البعض ممن يعاملون السياح بطريقة سيئة.

ونشر موقع "ترافيل ويكلي" البريطاني تقريرا حول تطور السياحة في مصر بشكل متسارع خلال 2018، لتصبح الأولى في شمال أفريقيا.

وأكد أن تحسن الوضع الأمني في البلاد ساعد قطاع السياحة المصري على أن يصبح الأسرع نموا في شمال أفريقيا العام الماضي، حيث ارتبط نمو معدلات السياحة بنسبة 16.5% بتحسن البنية التحتية الأمنية مما ساعد على جذب الزوار إلى الشواطئ المصرية، الأمر الذى سمح لشركات السفر الكبرى باستئناف برامجها إلى وجهات شهيرة مثل شرم الشيخ.

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