غضب عارم لجوميز بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية ... فما السبب؟

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي سبب غضب مدرب الزمالك جوميز بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية .

وقال مهيب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “غضب جوميز بسبب تصويرة فيديو بدون علمة وهو يعطي التعليمات للاعيبة في غرفة خلع الملابس”.

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهابوالإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأسالكونفدرالية الإفريقية.