إسرائيل تعلن نجاح تجربة منظومة العصا السحرية الصاروخية

أنهت إسرائيل بنجاح، اليوم الثلاثاء، سلسلة التجارب الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "العصا السحرية".



وقال موقع "دبكا" الإسرائيلي إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفحص حاليا قدرة المنظومة على التعامل مع التهديدات في وقت المواجهة العسكرية.



وأشارت إلى أن وزارة الدفاع ووكالة الدفاع الجوي ضد الصواريخ الأمريكية والمعروفة اختصارا بـ إم دي إيه، أعلنت انتهاء سلسلة التجارب الاعتراضية لنسخة متقدمة من منظومة العصا السحرية والمعروفة أيضا باسم "مقلاع داوود".



ولفت دبكا إلى أن المنظومة مخصصة للتعامل مع الصواريخ الثقيلة والباليستية التي يتم إطلاقها من مسافات بعيدة.



شارك في التجارب شركة رفائيل الإسرائيلية بالإضافة إلى شركة رايثون الأمريكية.



