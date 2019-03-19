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أخبار العالم

إسرائيل تعلن نجاح تجربة منظومة العصا السحرية الصاروخية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:35 م
تجربة منظومة العصا
تجربة منظومة العصا السحرية
عرفة البنداري
أنهت إسرائيل بنجاح، اليوم الثلاثاء، سلسلة التجارب الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "العصا السحرية".

وقال موقع "دبكا" الإسرائيلي إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفحص حاليا قدرة المنظومة على التعامل مع التهديدات في وقت المواجهة العسكرية.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع ووكالة الدفاع الجوي ضد الصواريخ الأمريكية والمعروفة اختصارا بـ إم دي إيه، أعلنت انتهاء سلسلة التجارب الاعتراضية لنسخة متقدمة من منظومة العصا السحرية والمعروفة أيضا باسم "مقلاع داوود".

ولفت دبكا إلى أن المنظومة مخصصة للتعامل مع الصواريخ الثقيلة والباليستية التي يتم إطلاقها من مسافات بعيدة.

شارك في التجارب شركة رفائيل الإسرائيلية بالإضافة إلى شركة رايثون الأمريكية.

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