رئيس جامعة حلوان يطلق مبادرة التوعية الشاملة بالملكية الفكرية

‎أطلق الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مبادرة التوعية الشاملة بالملكية الفكرية لجميع طلاب جامعة حلوان، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في إطار ما أطلقه فخامة رئيس الجمهورية من توجهات قومية نحو بناء الشخصية المصرية الجادة الواعية للانطلاق نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وانطلقت البداية من كلية الفنون التطبيقية، حيث أوضحت الدكتور ميسون قطب عميد الكلية أن حماية الملكية الفكرية أمر مهم لحماية حقوق مصممي الفنون التطبيقية، وقام باحثي المعهد القومي للملكية الفكرية بتقديم محاضرات حول هذا الموضوع، حيث تناول أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية بالمحاكم الاقتصادية والباحث بالمعهد إشكالية العلامات التجارية وأهميتها الاقتصادية التي فاقت مليارات الدولارات. كما أشار المهندس شريف البنا خبير الملكية الفكرية وكبير المصورين بالتليفزيون المصري إلى أهمية الملكية الأدبية، والتركيز على حقوق المصور كحق مجاور ومهم لحقوق المؤلف.



‎وفي سياق متصل تم تنظيم ندوة تثقيفية حول الملكية الفكرية والرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين، حيث ناقش الاعلامي عمرو عبد المجيد المذيع بقناة النيل للأخبار والباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية الجوانب الاقتصادية والعملية لحقوق الملكية الفكرية في مجال الرياضة التي أضحت صناعة تنهض باقتصادات الدول المختلفة.



‎وجاءت ندوة الملكية الصناعية وبراءات الاختراع التي نظمت بكلية التعليم الصناعي، والتي أكد فيها الدكتور/ عبد الله غانم عميد الكلية علي أهمية براءات الاختراع للعاملين بحقل التعليم الصناعي والمجال الهندسي، وعرض المهندس/ محمد عامر المدرب المعتمد بالوايبو والباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية كيفية تسجيل براءات الاختراع وحذر من الإفصاح عن المعارف قبل تسجيلها وحمايتها، كما أوضح المخرج / أسامة فاروق حجاج خبير الملكية الفكرية أهمية حقوق الملك الفكرية في مجال التأليف وحقوق الطبع والنشر، وجاءت محاضرة الملكية الفكرية وبرامج الحاسب الالي بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة التي تم استضافتها بالكلية، حيث أشار الدكتور/ أسامة عز الدين عميد الكلية الي أهمية حماية حقوق المبرمجين وقواعد البيانات وما لذلك من تأثير اقتصادي ساهم في تقدم الهند ووجود تميز لمصر في هذه الصناعة، وأكدت الدكتورة علياء اسماعيل فاحص براءات بمكتب البراءات المصري والباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية علي أهمية تسجيل الأفكار المبتكرة وصيانتها من التعرض للقرصنة من جانب الغير، وتناول المخرج/ أحمد فتحي بالتليفزيون المصري أهمية حماية حقوق الملكية الأدبية في مجال البرمجيات، والتي كسرت قواعد النظرية الاقتصادية والتوجهات لفكرة تزايد العائد بالنسبة للحجم.



جاءت اللقاءات التوعوية في كليات الجامعة اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠١٩. وأكد الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ان سياسة المعهد فى التوعية تصل يوما ما الي توعية المواطن المصري البسيط للنشر علي نطاق واسع، وان المعهد أطلق المجال للباحثين فيه لنشر ما تعلموه وتقديمه مجانا لخدمة جموع الشعب المصري، مع التركيز علي شباب مصر.