طرح إعلان Toy Story 4 وعرضه يونيه المقبل.. فيديو

كشفت شركة ديزنى عن اعلان الجزء الرابع من فيلم الأنيمشن Toy Story، المقرر عرضه أواخر شهر يونيو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.



الفيلم يدور حول محاولة وودى فى السعى للعثور على الاهتمام الرومانسى ، وهو من إخراج جوش كولى.



Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، بونى هانت.







