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رياضة

تتويج آنسات الصيد ببطولة الجمهورية للسلة تحت 18 سنة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:45 م
تتويج آنسات الصيد
تتويج آنسات الصيد ببطولة الجمهورية للسلة تحت 18 سنة
ريهام بكير
توج فريق آنسات كرة السلة تحت 18 سنة بلقب بطولة الجمهورية اليوم، الثلاثاء، بعد الفوز على سموحة بنتيجة 52 / 44.

وحرص المهندس حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة الصيد المباراة النهائية لدعم الفريق الذى حقق نتائج مبهرة طوال مشوار البطولة.

ويقود الفريق عمرو عاصم ووائل الطناني المدير الفني لقطاع كرة السلة والدكتور محمد حامد مدرب الدرجة الأولى سيدات ومحمد صلاح مدرب الأحمال والدكتورة نها حبيب إصابات والجهاز الإداري علي الخطيب المدير الإداري وإمام شنن إداري والجهاز المعاون محمد عطا ومقرر اللجنة المهندس عمرو الصادق.

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